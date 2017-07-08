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14:57 (мск), источник: Sputnik.by

Минск выступает против резолюции ПА ОБСЕ по Восточной Европе

Вице-спикер белорусского парламента назвал документ неконструктивным и направленным на конфронтацию.

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию «О положении в Восточной Европе», заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.

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В субботу в Минске продолжается летняя сессия ПА ОБСЕ. Общий комитет ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам рассматривает проект данной резолюции, 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси.

«Большинство включенных в повестку дня сессии дополнительных пунктов посвящены именно таким актуальным для всех и действительно важным темам. К сожалению, предложенный для рассмотрения комитетом проект резолюции “О положении в Восточной Европе” мы не можем назвать ни конструктивным, ни объединительным», — сказал Пирштук, выступая на заседании комитета.

Он подчеркнул, что белорусская делегация считает проект резолюции неприемлемым.

Как ранее сообщал Sputnik, резолюция по ситуации в Восточной Европе, подготовленная Швецией, рассматривается делегатами летней сессии ПА ОБСЕ в эти дни в Минске. Шведские авторы критично высказываются в резолюции о степени свободы слова и демократии в постсоветских странах — в том числе Беларуси, России и Азербайджане.

В частности, как отмечается в проекте резолюции, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике «почти фактического запрета» на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В основном проекте резолюции 11 пунктов из 23 посвящены критике Беларуси. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.

Ранее в эксклюзивном интервью Sputnik член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров раскритиковал этот документ. «Я думаю, это плохая резолюция, если выражаться максимально простым языком. Она направлена на усиление конфронтации, а не сближение стран. Нельзя все страны стричь под одну гребенку. Хорошую мысль высказал президент Франции (Эммануэль) Макрон — он сказал, что члены ЕС должны двигаться с разными скоростями. Одни страны уверенно идут, другие — помедленнее. А насильно внедрять те формы демократии, которые проповедует та же Швеция, в Беларуси или России — контрпродуктивно», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил: в каждой стране общество имеет свои традиции и взгляды. «Если народ в той же Беларуси устраивает то, как они живут — не ходят же со своим уставом в чужой монастырь», — уточнил Джабаров.

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