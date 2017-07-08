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14:48 (мск), источник: УНИАН

«Голос Украины» опубликовал закон об углублении сотрудничества Украины с НАТО

Закон принят с целью обретения членства в этой организации.

Источник: УНИАН

Закон об углублении Украиной сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО) с целью приобретения членства обнародован в субботу, 8 июля, на сайте парламентской газеты «Голос Украины».

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)». За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

6 июля документ подписал президент Петр Порошенко.

Законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.

Документом вносятся изменения в законы Украины «Об Основах национальной безопасности Украины» и «Об Основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции.

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