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17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустаму Минниханову предложили протестировать электромобиль на «СарыаркаАвтоПроме»

В ходе посещения завода Рустам Минниханов в сопровождении Акима Костанайской области осмотрел производственные площадки предприятия.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Костанай посетил компанию по производству легковых автомобилей «СарыаркаАвтоПром», где ему предложили совершить тест-драйв на электромобиле JAC IEV6S. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе посещения завода Рустам Минниханов в сопровождении Акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова осмотрел производственные площадки предприятия, где им представили цеха сварки, сборки, окраски, а также сельскохозяйственная техника и выставка коммерческих автомобилей.

О возможностях и перспективах развития производства более подробно рассказал председатель Совета директоров АО ГК «Allur» Андрей Лаврентьев.

По его словам, «СарыаркаАвтоПром» (входит в состав АО ГК «Allur») — единственный в Казахстане производитель легковых автомобилей методом мелкоузловой сборки. Компания была основана в 2010 году в Костанае. В год компания производит порядка 25 тысяч автомобилей. Производственная площадка завода занимается выпуском легковых автомобилей SsangYong, Peugeot, Hyundai, Geely, JAC, Ravon, автобусов Iveco и JAC Ankai, а также коммерческой техники IVECO и JAC. На заводе работают иностранные специалисты, которые осуществляют программирование роботизированного оборудования. Компания внедряет высокие технологии и осваивает новые направления в производстве. Апробирован опытный выпуск электрических автомобилей. Проведены масштабные исследования возможностей эксплуатации автомобилей на электрической тяге в климатических и инфраструктурных условиях Казахстана.

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