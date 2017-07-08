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15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настала пора перейти к новой фазе в отношениях Парижа и Москвы. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Мы сейчас уже можем двигаться к новой фазе, так как мы оба видим, что у каждого из нас слова не расходятся с делом», — заявил французский президент в преддверии встречи с Путиным на саммите G20, который проходит сейчас в Гамбурге.

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Ранее Путин, комментируя итоги переговоров с Макроном, отметил активизацию экономических связей и рост товарооборота между Россией и Францией.

Переговоры Путина и Макрона в Париже прошли 29 мая и продлились почти три часа. По их итогам российский лидер заявил, что санкции в отношении России не помогут решить внутренний конфликт на Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.

Кроме того, Путин пригласил французского коллегу приехать в российскую столицу с длительным визитом.

Комментарии
3
олег ушаков
чушь
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Александр Ольшанов
меряться, у кого толще и длиньше?
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Иван Петров
С волками Иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой.
(И.А. Крылов)
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