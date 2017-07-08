Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией

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«Мы сейчас уже можем двигаться к новой фазе, так как мы оба видим, что у каждого из нас слова не расходятся с делом», — заявил французский президент в преддверии встречи с Путиным на саммите G20, который проходит сейчас в Гамбурге.

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Ранее Путин, комментируя итоги переговоров с Макроном, отметил активизацию экономических связей и рост товарооборота между Россией и Францией.

Переговоры Путина и Макрона в Париже прошли 29 мая и продлились почти три часа. По их итогам российский лидер заявил, что санкции в отношении России не помогут решить внутренний конфликт на Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.