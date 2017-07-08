Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Ставки по ипотеке упали до минимума
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
18:37 (мск), источник: Интерфакс

Путин посетит 9—10 июля Екатеринбург, где примет участие в открытии выставки ИННОПРОМ-2017

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС — Президент России Владимир Путин совершит 9—10 июля рабочую поездку в Екатеринбург, глава государства примет участие в открытии международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, сообщила пресс-служба президента.

Источник: AP 2017

Главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

«В ходе рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс “Дацюк-арена”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды «НЕОПЛАН» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 г., и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. На ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах этого современного хоккейного центра общей площадью 6000 кв. метров в настоящее время обучается 600 юных спортсменов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь