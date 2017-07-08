Путин посетит 9—10 июля Екатеринбург, где примет участие в открытии выставки ИННОПРОМ-2017
Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС — Президент России Владимир Путин совершит
Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС — Президент России Владимир Путин совершит
Главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои
«В ходе рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс “Дацюк-арена”», — говорится в сообщении
Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды «НЕОПЛАН» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 г., и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. На ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах этого современного хоккейного центра общей площадью 6000 кв. метров в настоящее время обучается 600 юных спортсменов.