Путин посетит 9—10 июля Екатеринбург, где примет участие в открытии выставки ИННОПРОМ-2017

Главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды «НЕОПЛАН» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 г., и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. На ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах этого современного хоккейного центра общей площадью 6000 кв. метров в настоящее время обучается 600 юных спортсменов.