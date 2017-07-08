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16:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меркель и Трюдо обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Украине.

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Как сообщается на сайте канадского правительства, встреча состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).

«Оба лидера обсудили широкий круг двусторонних и международных вопросов, в частности торговлю, климатические изменения, НАТО и ситуацию в Украине», — говорится в сообщении.

Лидеры Канады и Германии согласились углубить двустороннее взаимодействие, и в частности, с помощью координации усилий во время председательства Германии в «Большой двадцатке» в 2017 году и председательства Канады в «Большой семерке» в 2018 году.

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