Онищенко: претензии России к белорусской еде не закончатся никогда

Источник: Sputnik.by

Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко, занимавший пост главы Роспотребнадзора до октября 2013 года, считает, что претензии со стороны России к белорусскому продовольствию будут возникать перманентно.

«Эта проблема не бывает временной. Она перманентная. Вы в семье. Всегда у вас все хорошо на кухне? А тут огромная Россия и Беларусь не маленькая. Ни один проверяющий еще никогда никому не нравился, и при этом еще никто не говорит, что это они сами недоработали. Претензии — это не претензии, а движение вперед, и перманентно они были и будут», — сказал Онищенко в эксклюзивном интервью Sputnik.

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Он отметил, что этот вопрос поднимался на недавнем заседании Высшего госсовета. «И тот формат обсуждения, который был в выступлениях двух министров, это был тот формат, который должен быть всегда. Не может быть единодушия, единомыслия, но там они продемонстрировали ВГС очень трезвый оценочный подход», — сказал экс-глава Роспотребнадзора.

Он вспомнил и времена первых «молочных войн» между двумя странами, когда был вынужден пойти на «драконовские меры» и закрыть поставки белорусского молока на российский рынок.

По словам Онищенко, он до сих пор уверен в том, что поступил правильно.

В то же время парламентарий напомнил, как в то время преподносились его действия в прессе. «Я помню, что вы тут устроили у себя. Я с умилением наблюдал, как ваши студенты под телекамерами ходили, выливали молоко куда-то там, мой светлый образ изображали в виде какого-то там чучела. Ну зачем это? Я это воспринимал с юмором, потому что у меня кожа толстая. А что остается у людей доверчивых?» — задал он вопрос.