Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
17:56 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининград приехали делегаты из 27 городов-побратимов и 7 стран

Первым среди мероприятий Дня города стал официальный приём главы города гостей.

Праздничные мероприятия в субботу, 8 июля, начались с официального приёма главой Калининграда гостей из 27 российских городов и семи стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Приветствуя гостей, Александр Ярошук отметил, что многих из них он видит не в первый раз благодаря совместным проектам в сфере экономики, образования и спорта. Вместе с некоторыми гостями глава города ранее обсуждал также организацию футбольных чемпионатов и вопросы реновации жилья.

«Реконструируются 28 жилых домов по протокольным маршрутам, работа по подготовке игр идёт по всем фронтам — ремонтируются дороги, мосты, транспортные развязки, поэтому сейчас приходится испытывать определённые неудобства. Но это наследие останется и будет служить горожанам», — рассказал об изменениях Ярошук.

Глава города поблагодарил гостей за визит, назвав подобные делегации проявлением «народной дипломатии». В свою очередь делегаты отметили перемены к лучшему в городе и рассказали об успехах в реализации международных и междугородних проектов. Белорусской делегацией городу был подарен комплект диагностического оборудования для обслуживания автобусов.

После официального приёма гости отправились на экскурсию по городу, в том числе они посетили строящийся футбольный стадион.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма с Прилучным
Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь