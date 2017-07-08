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17:24 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко примет участие в праздновании «Купалья» в Александрии

Республиканский праздник «Александрия собирает друзей» проходит в эти выходные в Шкловском районе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гостей фестиваля ждут эстрадно-цирковое шоу «Купальский сон» с участием цирковых коллективов из Беларуси и зарубежья, выступление Стаса Пьехи, прыжки через костер и массовые гуляния на берегу Днепра.

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В этом году праздник достиг международных масштабов — фестиваль посетят артисты и музыканты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Представители каждой страны познакомят гостей и со своими обрядами и национальной кухней.

Впервые в рамках фестиваля пройдет квест «В поисках цветка папоротника». А специальный конкурс определит лучшего в изготовлении купальских венков.

Центральным событием станет международное эстрадно-цирковое шоу «Купалье шагает по планете», которое завершится масштабным парадом фейерверков и лазерным шоу.

Республиканский праздник «Купалье» в восьмой раз проходит на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта — Александрию и Копысь, но и две области — Могилевскую и Витебскую. В основе концепции мероприятия — тема развития купальских традиций в мировом пространстве от древности до наших дней.

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