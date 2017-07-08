Лукашенко примет участие в праздновании «Купалья» в Александрии
Республиканский праздник «Александрия собирает друзей» проходит в эти выходные в Шкловском районе.
Республиканский праздник «Александрия собирает друзей» проходит в эти выходные в Шкловском районе.
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гостей фестиваля ждут
В этом году праздник достиг международных масштабов — фестиваль посетят артисты и музыканты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Представители каждой страны познакомят гостей и со своими обрядами и национальной кухней.
Впервые в рамках фестиваля пройдет квест «В поисках цветка папоротника». А специальный конкурс определит лучшего в изготовлении купальских венков.
Центральным событием станет международное
Республиканский праздник «Купалье» в восьмой раз проходит на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта — Александрию и Копысь, но и две области — Могилевскую и Витебскую. В основе концепции мероприятия — тема развития купальских традиций в мировом пространстве от древности до наших дней.