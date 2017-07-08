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18:03 (мск), источник: РБК

Путин рассказал о своей первой встрече с Трампом

Владимир Путин заявил, что шанс на восстановление отношений США после первой встречи с Дональдом Трампом есть. Российский президент отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального».

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Гамбурге, где завершается саммит «Большой двадцатки», рассказал о своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась накануне.

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Путин отметил, что, по его мнению, личные взаимоотношения с Трампом установить удалось. «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального. Он быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы ", — подчеркнул российский лидер, отметив, что шанс на восстановления отношений между США и Россией есть.

«Если мы будем строить отношения [между США и Россией] так, как вчера проходили переговоры, мы сможем восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — добавил Путин.

На вопрос, как считает российский президент после встречи со своим американским коллегой, удастся ли вывести из кризиса отношение между США и Россией, Путин сказал: «Я очень на это надеюсь, и мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы».

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Он также сообщил, что Трамп в ходе встречи ставил много вопросов о вмешательстве в выборы. «Это был не один вопрос, он уделил ему много внимания», — сказал Путин. «Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — подчеркнул российский лидер.

На вопрос журналистов, как Трамп отреагировал на доводы о невмешательстве России в выборы в США, Путин ответил: «Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, но, на самом деле, как он к этому отнесся — спросите у него».

«Что важно — мы договорились о том, что ситуации неопределенность в будущем не должно быть в этих сферах. Мы договорились о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, чтобы понять, как совместно обеспечить соблюдение норм в этой сфере», — добавил Путин.

Ранее в субботу Трамп, говоря о прошедшей первой встрече с Путиным, назвал ее «потрясающей».

Комментарии
7
Александр Швед
...результаты встречи, по всей видимости, можно охарактеризовать как нулевые - трёп, в общем то - ни о чём... - но уже хорошо, что просто не "задвинули в игнор"... - пока ещё позволяют "покривлятся"... а "телепузики" солнцеликого тоже очень сильно отличаются от настоящего... но видимо талантливые ребята из фсо, или кто там ещё занимается подбором двойников, особо по этому поводу не "парятся"...
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Михаилl Кошелев
Читаешь таких клоунов, как ты и удивляешься: из казалось бы информации ни о чём, высасывают из пальца целый ворох пиуманных фраз.Любой трёп двух лидеров супердержав***, уже является О ЧЁМ. Я что-то не заметил твоих комментариев НИ О ЧЁМ, когда Порошенко выслушали за 6 минут и отправили домой. Вот там действительно есть о чём поговорить или ты своих, свидомых не трогаешь?
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Дай бог!
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