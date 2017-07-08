Путин рассказал о своей первой встрече с Трампом

Путин отметил, что, по его мнению, личные взаимоотношения с Трампом установить удалось. «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального. Он быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы ", — подчеркнул российский лидер, отметив, что шанс на восстановления отношений между США и Россией есть. «Если мы будем строить отношения [между США и Россией] так, как вчера проходили переговоры, мы сможем восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — добавил Путин.

Он также сообщил, что Трамп в ходе встречи ставил много вопросов о вмешательстве в выборы. «Это был не один вопрос, он уделил ему много внимания», — сказал Путин. «Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — подчеркнул российский лидер.



На вопрос журналистов, как Трамп отреагировал на доводы о невмешательстве России в выборы в США, Путин ответил: «Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, но, на самом деле, как он к этому отнесся — спросите у него».



«Что важно — мы договорились о том, что ситуации неопределенность в будущем не должно быть в этих сферах. Мы договорились о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, чтобы понять, как совместно обеспечить соблюдение норм в этой сфере», — добавил Путин.



Ранее в субботу Трамп, говоря о прошедшей первой встрече с Путиным, назвал ее «потрясающей».