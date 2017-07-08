Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике

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Страны G20 также объединят усилия в преодолении последствий миграции, борьбе с коррупцией и терроризмом. Участники саммита договорились принять меры против протекционизма.

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Особо было отмечено, что президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции по соглашению о климате — ранее он объявил о выходе из него.

При этом США будут сотрудничать с другими странами, способствуя более чистому использованию энергоносителей.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение итоговым коммюнике в вопросе торговли. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что саммит по климату в декабре примет Париж.

Ранее госпожа Меркель заявила, что лидеры стран G20 поддержали повестку в области устойчивого развития на период до 2030 года. Эту повестку главы государств приняли в сентябре 2015 года на саммите ООН.