Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Ставки по ипотеке упали до минимума
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
19:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меркель заявила о переговорах лидеров «нормандской четверки»

Согласно информации Ангелы Меркель, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры «нормандской четверки» договорились о телефонных переговорах с целью обсуждения дальнейших действий. Об этом она заявила на брифинге по завершении саммита G20 в Гамбурге.

Читайте также
Меркель и Трюдо обсудили ситуацию в Украине

По ее словам, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».

«Мы остаемся в контакте, мы остаемся при «нормандском формате», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G20 обсудила с российским президентом Владимиром Путиным будущее «нормандского формата» переговоров по украинскому кризису.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Илон Маск рассказал о надвигающейся на человечество катастрофе
Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь