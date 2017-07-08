Меркель заявила о переговорах лидеров «нормандской четверки»
Согласно информации Ангелы Меркель, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».
Согласно информации Ангелы Меркель, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры «нормандской четверки» договорились о телефонных переговорах с целью обсуждения дальнейших действий. Об этом она заявила на брифинге по завершении саммита G20 в Гамбурге.
По ее словам, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».
«Мы остаемся в контакте, мы остаемся при «нормандском формате», — сказала Меркель.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G20 обсудила с российским президентом Владимиром Путиным будущее «нормандского формата» переговоров по украинскому кризису.