Меркель заявила о переговорах лидеров «нормандской четверки»

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры «нормандской четверки» договорились о телефонных переговорах с целью обсуждения дальнейших действий. Об этом она заявила на брифинге по завершении саммита G20 в Гамбурге.

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По ее словам, участники «четверки» условились, что хотят «договориться о назначении телефонных переговоров для обсуждения дальнейших шагов».

«Мы остаемся в контакте, мы остаемся при «нормандском формате», — сказала Меркель.