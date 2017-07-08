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20:12 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке госпереворота

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил международную правозащитную организацию Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Источник: РИА Новости

Ранее Amnesty International потребовала освободить директора по Турции Идиль Эсер и других активистов организации, задержанных в минувший четверг на Принцевых островах в районе Стамбула.

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На пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге один из журналистов напомнил Эрдогану, что Amnesty International защищала его, когда в 1997 тогдашние турецкие власти арестовали его на четыре месяца, и призвал защитить задержанных активистов правозащитной организации.

«Меня посадили за то, что я прочитал стихотворение. Почему их задержали — не арестовали, а пока задержали? По сведениям разведки, они собрались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота. Поэтому наша полиция их и задержала. Сейчас их дело будет рассматривать суд, я не знаю, что выяснится в результате расследования», — заявил Эрдоган.

Трансляцию вел телеканал NTV.

Комментарии
1
Ротокан Карлович
Намёк понял,с полувзгляда...
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