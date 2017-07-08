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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на должность Президента Монголии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на должность Президента Монголии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Уверен, что богатый профессиональный опыт, инициативный подход к делу, принципиальность и целеустремленность позволят Вам в качестве главы государства успешно решать задачи всестороннего развития страны, укреплять ее позиции на мировой арене», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что белорусско-монгольские отношения, основанные на взаимном уважении, открытости и доверии, поступательно развиваются, расширяется взаимодействие в международных организациях.

«Убежден, что с Вашим избранием политический диалог, многоотраслевое экономическое сотрудничество и культурные связи между Беларусью и Монголией получат дополнительный импульс для дальнейшего углубления», — подчеркнул Президент Беларуси.

Глава государства также поздравил Халтмаагийна Баттулгу и всех граждан Монголии с национальным праздником Наадам.

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