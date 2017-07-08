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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко призывает белорусов возрождать свою малую родину

8 июля, Александрия /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») призвал белорусов возрождать свою малую родину и родные места, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать».

Президент пояснил, что его недавняя поездка в поселок Копысь — это попытка обустроить Беларусь, показать пример, какой должна быть страна. «Подошла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень. Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков», — отметил он.

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