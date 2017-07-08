Лукашенко призывает белорусов возрождать свою малую родину

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать».