Зарплата Климкина в июне составила свыше 50 тыс. гривен
В июне глава МИД не получал материальной помощи.
В июне глава МИД не получал материальной помощи.
Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за июнь составила 50 094,64 гривны. Об этом сообщают «Українськi новини».
Сумма средств, начисленная Климкину за июнь, составила 50 094,64 гривны, из них должностной оклад 8 800 гривен, надбавка за выслугу лет — 4 400 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн — 1 760 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне — 1 760 гривен, надбавка за интенсивность труда — 8 800 гривен, премия за май — 1 760 гривны, средняя зарплата за дни командировок — 22 814,64 гривны.
Согласно сообщению, в июне Климкин не получал материальной помощи.
Ранее 112.ua сообщал о заработных платах высокопоставленных украинских чиновников. По следующим ссылкам можно прочитать о том, сколько зарабатывают руководители отечественных силовых органов, мэры украинских городов, председатели антикоррупционных органов, а также высокопоставленные украинские судьи.
По следующим ссылкам можно прочесть о заработных платах