Зарплата Климкина в июне составила свыше 50 тыс. гривен

Источник: AP 2017

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за июнь составила 50 094,64 гривны. Об этом сообщают «Українськi новини».

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Сумма средств, начисленная Климкину за июнь, составила 50 094,64 гривны, из них должностной оклад 8 800 гривен, надбавка за выслугу лет — 4 400 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн — 1 760 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне — 1 760 гривен, надбавка за интенсивность труда — 8 800 гривен, премия за май — 1 760 гривны, средняя зарплата за дни командировок — 22 814,64 гривны.

Согласно сообщению, в июне Климкин не получал материальной помощи.

Ранее 112.ua сообщал о заработных платах высокопоставленных украинских чиновников. По следующим ссылкам можно прочитать о том, сколько зарабатывают руководители отечественных силовых органов, мэры украинских городов, председатели антикоррупционных органов, а также высокопоставленные украинские судьи.