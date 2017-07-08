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22:56 (мск), источник: 112.ua

Зарплата Климкина в июне составила свыше 50 тыс. гривен

В июне глава МИД не получал материальной помощи.

Источник: AP 2017

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за июнь составила 50 094,64 гривны. Об этом сообщают «Українськi новини».

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Сумма средств, начисленная Климкину за июнь, составила 50 094,64 гривны, из них должностной оклад 8 800 гривен, надбавка за выслугу лет — 4 400 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн — 1 760 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне — 1 760 гривен, надбавка за интенсивность труда — 8 800 гривен, премия за май — 1 760 гривны, средняя зарплата за дни командировок — 22 814,64 гривны.

Согласно сообщению, в июне Климкин не получал материальной помощи.

Ранее 112.ua сообщал о заработных платах высокопоставленных украинских чиновников. По следующим ссылкам можно прочитать о том, сколько зарабатывают руководители отечественных силовых органов, мэры украинских городов, председатели антикоррупционных органов, а также высокопоставленные украинские судьи.

По следующим ссылкам можно прочесть о заработных платах премьер-министра Владимира Гройсмана и членов его правительства и глав областных госадминистраций.

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Новости 112. Выпуск от 23:00, 08.07.2017
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