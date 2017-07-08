Новый глава Соцпартии: информацию Кивы опровергли
Как заявил бывший глава фракции Социалистической партии Иван Бокий, «никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет». По словам Каплина, по Устенку начато ряд криминальных производств.
Как заявил бывший глава фракции Социалистической партии Иван Бокий, «никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет». По словам Каплина, по Устенку начато ряд криминальных производств.
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина.
«Никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет. А что есть? Есть интриги различных приблуд после решения Высшего админсуда, который партия выиграла и сделала этих приблуд нулями», — написал он у себя в Facebook. Скриншот с Facebook.
Слова Бокия подтвердил и нардеп от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.
«По Устенку начато ряд криминальных производств за фальсификацию съезда и сдачу СПУ Аваковским. Устенко лишаясь статуса, сфальсифицировал проведение съезда из, якобы, “назначил” Киву, подразумеваем Авакова», — объяснил Каплин.
Ранее сообщалось, что советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине.