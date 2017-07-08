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23:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Новый глава Соцпартии: информацию Кивы опровергли

Как заявил бывший глава фракции Социалистической партии Иван Бокий, «никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет». По словам Каплина, по Устенку начато ряд криминальных производств.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Экс-глава фракции Социалистической партии Иван Бокий заявил, что советник главы МВД не становился лидером партии.

«Никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет. А что есть? Есть интриги различных приблуд после решения Высшего админсуда, который партия выиграла и сделала этих приблуд нулями», — написал он у себя в Facebook. Скриншот с Facebook.

Слова Бокия подтвердил и нардеп от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.

«По Устенку начато ряд криминальных производств за фальсификацию съезда и сдачу СПУ Аваковским. Устенко лишаясь статуса, сфальсифицировал проведение съезда из, якобы, “назначил” Киву, подразумеваем Авакова», — объяснил Каплин.

Ранее сообщалось, что советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине.

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