Саммит G20: «Консенсуса достичь не удалось»

Источник: Tengrinews

Однако документ так и не подписали США, ранее заявившие о выходе из соглашения, сообщает Euronews.com.

Как отмечается, хозяйка встречи на высоком уровне, канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги переговоров.

«По-моему, совершенно ясно, что, к сожалению, консенсуса достичь не удалось. Но никто и не скрывал разницу во взглядах, она была известна», — сказала Меркель.

По данным Deutsche Welle, в документе говорится, что главы 19 стран-участников саммита G20 приняли к сведению решение США выйти из Парижского соглашения по климату. Несмотря на позицию Вашингтона, участники встречи считают реализацию всех пунктов Парижского соглашения «необратимой» и не подлежащей пересмотру.

В свою очередь США согласились тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помогать им размещать источники экологически чистых видов энергии и использовать энергоносители более аккуратно и эффективно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что очередной саммит по климату в декабре пройдет в Париже.

Группа G20 высказалась в поддержку свободной торговли и открытости рынков и подчеркнула важность обеспечения энергетической безопасности в мире. Участники саммита договорились о совместной борьбе с протекционизмом, в том числе, с недобросовестными практиками в торговле, объединении усилий в борьбе с терроризмом, а также решении вопросов последствий миграционного кризиса, борьбе торговлей людей и противодействии нелегальным перевозчикам мигрантов.