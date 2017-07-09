Саммит G20: «Консенсуса достичь не удалось»
Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру. Об этом 8 июля в Гамбурге договорились лидеры
Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру. Об этом 8 июля в Гамбурге договорились лидеры
Однако документ так и не подписали США, ранее заявившие о выходе из соглашения, сообщает Euronews.com.
Как отмечается, хозяйка встречи на высоком уровне, канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги переговоров.
«По-моему, совершенно ясно, что, к сожалению, консенсуса достичь не удалось. Но никто и не скрывал разницу во взглядах, она была известна», — сказала Меркель.
По данным Deutsche Welle, в документе говорится, что главы 19
В свою очередь США согласились тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помогать им размещать источники экологически чистых видов энергии и использовать энергоносители более аккуратно и эффективно.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что очередной саммит по климату в декабре пройдет в Париже.
Группа G20 высказалась в поддержку свободной торговли и открытости рынков и подчеркнула важность обеспечения энергетической безопасности в мире. Участники саммита договорились о совместной борьбе с протекционизмом, в том числе, с недобросовестными практиками в торговле, объединении усилий в борьбе с терроризмом, а также решении вопросов последствий миграционного кризиса, борьбе торговлей людей и противодействии нелегальным перевозчикам мигрантов.
Страны G20 заявили также о необходимости усиления борьбы с коррупцией и нелегальной торговлей ресурсами дикой природы. Отметим, что следующая встреча «Большой двадцатки» пройдет в 2019 году в Японии.