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07:25 (мск), источник: Tengrinews

Саммит G20: «Консенсуса достичь не удалось»

Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру. Об этом 8 июля в Гамбурге договорились лидеры стран-участников саммита «большой двадцатки» в итоговом коммюнике.

Источник: Tengrinews

Однако документ так и не подписали США, ранее заявившие о выходе из соглашения, сообщает Euronews.com.

Как отмечается, хозяйка встречи на высоком уровне, канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги переговоров.

«По-моему, совершенно ясно, что, к сожалению, консенсуса достичь не удалось. Но никто и не скрывал разницу во взглядах, она была известна», — сказала Меркель.

По данным Deutsche Welle, в документе говорится, что главы 19 стран-участников саммита G20 приняли к сведению решение США выйти из Парижского соглашения по климату. Несмотря на позицию Вашингтона, участники встречи считают реализацию всех пунктов Парижского соглашения «необратимой» и не подлежащей пересмотру.

В свою очередь США согласились тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помогать им размещать источники экологически чистых видов энергии и использовать энергоносители более аккуратно и эффективно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что очередной саммит по климату в декабре пройдет в Париже.

Группа G20 высказалась в поддержку свободной торговли и открытости рынков и подчеркнула важность обеспечения энергетической безопасности в мире. Участники саммита договорились о совместной борьбе с протекционизмом, в том числе, с недобросовестными практиками в торговле, объединении усилий в борьбе с терроризмом, а также решении вопросов последствий миграционного кризиса, борьбе торговлей людей и противодействии нелегальным перевозчикам мигрантов.

Страны G20 заявили также о необходимости усиления борьбы с коррупцией и нелегальной торговлей ресурсами дикой природы. Отметим, что следующая встреча «Большой двадцатки» пройдет в 2019 году в Японии.

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