Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса “Каштан” CC-750», — говорится в сообщении.

Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России «Иван Грен» в латвийских водах.

«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 7 морских милях от государственной границы был обнаружен российский десантный корабль «Иван Грен» — отмечается в сообщении.