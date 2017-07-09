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01:56 (мск), источник: РБК

Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ

Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

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«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса “Каштан” CC-750», — говорится в сообщении.

Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России «Иван Грен» в латвийских водах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 7 морских милях от государственной границы был обнаружен российский десантный корабль «Иван Грен» — отмечается в сообщении.

В мае Латвия сообщала о трех российских военных кораблях, находящихся возле границ страны. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, в четырех милях (6,4 км) от территориальных вод страны были обнаружены малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», а также ракетный катер «Моршанск».

Комментарии
2
Ольга Лысенко
"Армия Прибалтики застряла в лифте по дороге на войну ."
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Serg Peskovski
Cik daudz jūs varat izspēles raktuves Latvija ir nepieciešams, lai mums visiem, lai mēģinātu nevar panākt ar Zambiju
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