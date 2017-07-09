Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли.
Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса “Каштан” CC-750», — говорится в сообщении.
Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России «Иван Грен» в латвийских водах.
«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 7 морских милях от государственной границы был обнаружен российский десантный корабль «Иван Грен» — отмечается в сообщении.
В мае Латвия сообщала о трех российских военных кораблях, находящихся возле границ страны. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, в четырех милях (6,4 км) от территориальных вод страны были обнаружены малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», а также ракетный катер «Моршанск».