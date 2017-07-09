Горбачев сравнил переговоры Путина и Трампа со своей встречей с Рейганом

Источник: РИА "Новости"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью итальянской версии издания The Globalist рассказал, что встреча Путина и Трампа напомнила ему начало переговоров по разоружению с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.

«Через несколько дней после первых личных контактов мне сообщили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приблизились к территориальным водам СССР», — вспомнил Горбачев. Тогда он принял решение не реагировать на маневры американских кораблей, посчитав их провокацией. «Был кто-то в Пентагоне, кто не хотел этих переговоров», — предположил Горбачев. В случае повторения ситуации он дал распоряжение делать предупредительные выстрелы.

Горбачев также оценил рукопожатие Трампа и Путина, посчитав это «первым хорошим знаком».

«С этого момента вы можете работать над результатами, которые многие сегодня не могут и представить», — заявил Горбачев.

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Горбачев и Рейган в ходе встреч в 1985 — 1987 годах в Женеве, Рейкъявике и Вашингтоне обсуждали вопрос сокращения ядерного вооружения. В итоге 8 декабря 1987 года был подписан договор РСМД, в результате которого под сокращение попали ракеты дальностью от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км.