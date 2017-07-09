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02:44 (мск), источник: Интерфакс

Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету

Минобороны РФ распространило сообщение с классификацией в Совете Безопасности ООН.

Источник: AP 2017

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Россия в субботу распространила в Совете Безопасности ООН сообщение Минобороны РФ о том, что, по данным произведённого российской стороной наблюдения, запущенная КНДР 4 июля баллистическая ракета может быть классифицирована как ракета средней дальности, сообщил «Интерфаксу» источник в штаб-квартире Всемирной организации.

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По словам собеседника агентства, российская сторона представила членам СБ ООН полученные Минобороны РФ данные о том, что 4 июля (по местному времени) Северная Корея осуществила пуск с ракетного полигона Тончандон баллистической ракеты средней дальности.

5 июля постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ ООН по КНДР, заявила, что Соединенные Штаты готовы поделиться с Россией разведывательной информацией с тем, чтобы доказать, что КНДР испытали именно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

«Хочу сказать своим русским друзьям, что не только генеральный секретарь (ООН) сказал, что это была МБР, а также США идентифицировали это как МБР, и сама КНДР сказала, что это была МБР. Если вам нужна какая-либо разведывательная информация, чтобы убедиться в том, что весь остальной мир принимает за МБР, мы готовы ее предоставить», — заявила Н. Хейли в среду на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее на том же заседании заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация вокруг последнего испытания ракеты КНДР требует дополнительного изучения и уточнения.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Корейцы троллингом занимаются ...
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