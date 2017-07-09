Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
Минобороны РФ распространило сообщение с классификацией в Совете Безопасности ООН.
Минобороны РФ распространило сообщение с классификацией в Совете Безопасности ООН.
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Россия в субботу распространила в Совете Безопасности ООН сообщение Минобороны РФ о том, что, по данным произведённого российской стороной наблюдения, запущенная КНДР 4 июля баллистическая ракета может быть классифицирована как ракета средней дальности, сообщил «Интерфаксу» источник в
По словам собеседника агентства, российская сторона представила членам СБ ООН полученные Минобороны РФ данные о том, что 4 июля (по местному времени) Северная Корея осуществила пуск с ракетного полигона Тончандон баллистической ракеты средней дальности.
5 июля постпред США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ ООН по КНДР, заявила, что Соединенные Штаты готовы поделиться с Россией разведывательной информацией с тем, чтобы доказать, что КНДР испытали именно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
«Хочу сказать своим русским друзьям, что не только генеральный секретарь (ООН) сказал, что это была МБР, а также США идентифицировали это как МБР, и сама КНДР сказала, что это была МБР. Если вам нужна
Ранее на том же заседании заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация вокруг последнего испытания ракеты КНДР требует дополнительного изучения и уточнения.