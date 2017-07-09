Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече саммита G20

«Делегации сами решают, следует ли президенту присутствовать на встрече, кто займет его место и сядет за стол. Иванка Трамп была полноправным членом американской делегации, так делают и другие делегации. Очень хорошо известно, что она работает в Белом доме и принимает участие в других инициативах», — цитирует агентство заявление Меркель.