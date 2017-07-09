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06:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Координатор штаба Навального во Владивостоке приговорен к 100 часам общественных работ

Основанием для наказания Юрия Кучина стала его выходка на праздничном шествии в честь Дня города.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 июля, PrimaMedia.

Депутат гордумы Владивостока, координатор владивостокского штаба Алексея Навального Юрий Кучин приговорен к 100 часам общественных работ за акцию во время праздничного шествия, посвященного Дню рождения Владивостока 1 июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на страницу активиста в Facebook.

Напомним, что во время праздничного шествия Кучин нес плакат «Рыба гниет с головы», на котором были изображены шаржи с лицами, похожими на президента и премьер-министра, за что и был задержан полицией и доставлен в отделение. Вместе с Кучиным на шествии задержаны были еще два активиста — Андрей Яроцкий и Виталий Зубец, которые несли плакат с надписью «Алексей, держись. Человек сильнее крыс».

Координатору штаба Навального грозил административный арест на 30 суток или штраф до 150 тысяч рублей, однако суд приговорил его к 100 часам общественных работ. Об этом написал в Facebook московский коллега Кучина из штаба Навального.

Напомним, полиция также задерживала Юрия Кучина 12 июня, в день проведения несанкционированного митинга оппозиции на площади имени Ленина во Владивостоке. Суд в итоге оштрафовал его на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга.

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