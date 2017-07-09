Эксперт предложил перемещать пользователей с запрещенных сайтов группами

«Аналоги не дают украинцам тот сервис и интерфейс, которым они уже привыкли пользоваться. А так как мы сделали только один шаг — техническую блокировку для операторов, но не дали пользователям другие соцсети, и не донести до наших граждан, что пользуясь этими сайтами, они прежде всего вредят государству… Вопрос в том, что мы сейчас говорим о группах, которые появились в тех или иных соцсетях. И переселять нужно в другие соцсети группы, потому что после них перейдут и пользователи. Ведь они пользователи не соцсетей, а групп», — отметил эксперт.