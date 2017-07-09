Кто сменил должность за прошедшую неделю

Источник: Forbes.kz

Кадровые назначения в Байконуре

Приступивший к своим обязанностям с 13 июня 2017 года новый глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сделал первые назначения руководства.

Первым заместителем главы администрации от 16 июня 2017 года назначен Виктор Лопаткин. Родился 10 февраля 1958 года в поселке Фараб Чарджоуской области Туркменской ССР. Образование высшее. Кандидат исторических наук. С 1977 года по 2008 год проходил службу в Вооруженных силах и органах госбезопасности Российской Федерации. Полковник запаса. С октября 2008 года по март 2016 года работал в структурах ОАО «Автоваз», ГК «Олимпстрой», ФГКУ Росгранстрой.

С 4 июля 2017 года на должность заместителя главы администрации назначен Кубаныч Абдубатаев. Родился 23 апреля 1965 года в городе Ош Киргизской ССР. Имеет два высших образования: военно-политическое и юридическое. С 1982 по 2015 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, с 2002 года в военной прокуратуре космодрома Байконур в должности военного прокурора. Полковник юстиции запаса. С октября 2015 года по июнь 2017 года возглавлял отдела социальных программ, был советником генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ».

5 июля 2017 года распоряжением главы администрации города Байконур Арсен Каспаров назначен руководителем аппарата главы администрации. Родился 5 мая 1969 года в Армянской ССР. Образование высшее. В 1992 году окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», квалификация — «инженер-механик». В 2008 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция», квалификация — «юрист». Более 20 лет проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. Ветеран боевых действий. С сентября 2015 по май 2016 года замещал должность руководителя Центрального территориального управления Росграницы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Байконур, обновление и формирование команды главы администрации продолжается. В ближайшее время предстоит назначение еще одного заместителя главы администрации.

Примечателен факт, который отмечают жители Байконура: новое руководство города состоит на сегодняшний день пока из представителей российских военных и силовых структур — уроженцев Средней Азии.

В Министерстве по делам религий произошло кадровое назначение

Назначен исполняющий обязанности председателя Комитета по делам религий и гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказом министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева на должность исполняющего обязанности председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества назначен Еркин Онгарбаев.

Еркин Ануарович в разные годы занимал различные должности в государственных органах, научно-исследовательских организациях, высших учебных заведениях. С 2003 по 2007 год являлся Председателем Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Также работал в АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» управляющим директором, ректором университета «Астана», проректором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Имеет ученую степень доктора юридических наук, награжден орденом «Құрмет» и почетным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан». Также сообщается, что после учебного отпуска приступила к работе заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Абельдинова Алия Сапабековна. Алия Сапабековна в разные годы работала в пресс-службе Президента Республики Казахстан Администрации Президента РК, Министерстве информации РК, Министерстве культуры и спорта РК.

С 2015 по 2017 год проходила обучение в Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «Государственное и местное управление».

Новый председатель Антимонопольного комитета

Приказом министра национальной экономики РК Т. Сулейменова Майтиев Азамат Бакдаулетович назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Азамат Майтиев родился в 1980 году в Карагандинской области. В 2001 года окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати по специальности «экономист».

В 2001—2010 гг. работал в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Работал на различных руководящих должностях в государственных органах.

В 2014—2017 гг. занимал должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК. С мая 2017 года — заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

В Казкоме сменился председатель правления

АО «Казкоммерцбанк» уведомило об изменениях в составе правления. Также, по данным пресс-службы банка, сменился председатель правления.

«Решением Совета директоров АО “Казкоммерцбанк” избраны следующие члены правления: председатель правления Ульф Вокурка, заместители председателя правления Улан Байжанов, Лариса Зданович и Жанат Сатубалдина», — рассказали в пресс-службе банка.

Решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления, в том числе теперь уже бывшего председателя правления Марка Хольцмана, первого заместителя Абая Искандирова и ряда управляющих директоров.

Теперь правление состоит из 6 членов.

«Избрание новых членов правления подлежит согласованию Национальным банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», — отметили в пресс-службе Казкоммерцбанка.

Ульф Вокурка родился 31 октября 1962 года в городе Пирна, Германия. Получил высшее образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), который окончил с отличием в 1989 году по специальности «Международные отношения». По окончании вуза в течение года работал в западноевропейском подразделении Министерства иностранных дел в Берлине, где участвовал в развитии культурных связей с Турцией, Грецией и Кипром.

Впоследствии 16 лет проработал в одном из крупнейших финансовых институтов Германии — Deutsche Bank AG.

Новый замакима Северо-Казахстанской области

Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам индустриально-инновационного развития, привлечения инвестиций, предпринимательства и туризма назначен Даурен Жандарбек.

Своего нового заместителя активу области представил Кумар Аксакалов.

Даурен Жандарбек родился в 1981 году в селе Ленинское Чуйского района Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени М. Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальностям «экономист», «юриспруденция», «политология». Даурен Жандарбек является магистром социальных знаний, владеет казахским, русским, турецким и английским языками.

Трудовую деятельность начал с 2004 года ведущим специалистом отдела защиты и координации развития конкуренции департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.

С 2005 по 2015 годы прошел трудовой путь от ведущего специалиста отдела до руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.

С 2015 по 2016 годы работал заместителем директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

С 2016 до настоящего назначения занимал должность директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

Аким области пожелал Даурену Жандарбеку успехов на новой должности и поручил активизировать работу по привлечению и увеличению частных инвестиций в регион.

«У нас есть большие инвестиционные возможности. Особое внимание необходимо уделить взаимодействию с Российской Федерацией, Китаем. Нужно усилить работу по возобновлению деятельности простаивающих предприятий. Взять на “ручной режим” работы основные отрасли промышленности. В том числе сельскохозяйственное машиностроение. В каждом районе должны быть индустриально-инновационные проекты», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Новый замакима Атырауской области

Назначен новый первый заместитель акима Атырауской области. Им стал Сагындык Лукпанов, ранее занимавший должность секретаря маслихата Атырауской области. Он заменил на этом посту Гумара Дюсембаева, избранного депутатом Сената РК, сообщила пресс-служба главы региона.

Глава региона Нурлан Ногаев пожелал удачи Гумару Дюсембаеву на новом посту и поблагодарил за проделанную работу.

Сагындык Лукпанов родился 5 ноября 1960 года. В 1983 году окончил Гурьевский техникум железнодорожного транспорта по специальности техник-электрик. В 1966 году окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал электромонтером в Мангышлакской дистанции сигнализации и связи. В период с 1983 по 1989 годы работал электромехаником, старшим инженером, начальником производственного участка, заместителем начальника данной дистанции. В 1991 году назначен начальником Гурьевской дистанции сигнализации и связи. В 1999 году назначен директором Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи. В 2002 году назначен на должность директора Атырауской магистральной сети, а в 2007 году главным инженером дирекции магистральной сети АО НК «Қазақстан темір жолы». В период с 2007 по 2010 год работал директором Атырауского представительства акционерного общества «Национальная компания «Социально предпринимательская корпорация «Каспий». В 2010 году заместитель председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», а с июня 2010 по 25 января 2012 года — председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Избирался депутатом Атырауского областного маслихата III, IV, V, VI созывов. Избран секретарем Атырауского областного маслихата V, VI созывов. Награжден орденом «Кұрмет» и знаком «Почетный железнодорожник». Женат, имеет двоих детей.

Новый председатель совета директоров Банка ВТБ Казахстан

Председателем совета директоров банка ВТБ Казахстан избран Денис Бортников, сообщила пресс-служба банка.

Денис Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в группе ВТБ, где в настоящее время занимает позицию заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.

«Назначение Дениса Александровича главой совета директоров дочернего банка в Казахстане — очень взвешенное и тактически выверенное решение. В настоящий момент Денис Александрович курирует в группе ВТБ направление “средний и малый бизнес”, которое, согласно стратегии развития Банка ВТБ Казахстан на 2017 — 2019 годы, выделено в отдельную бизнес-линию и является приоритетным. Уверен, что опыт его и стратегическое видение помогут нам реализовать все поставленные планы», — отметил председатель правления банка ВТБ Казахстан Дмитрий Забелло.

Общее количество членов совета директоров банка не изменилось и составляет 7 человек.

Новый замакима Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области заместителем акима области назначен Мусаев Маден Токтарбаевич.

54-летний Маден Мусаев имеет два высших образования. В 1989 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «ветеринарный врач», в 1998 — Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году ветеринарным врачом совхоза «Жана турмыс». Затем работал главным ветеринарным врачом колхоза «Путь Ленина», Кордайской районной ветеринарной станции, АО «Ак булак». До 2000 года — главный зоотехник совхоза «Сарыбулак», в 2003 — 2004 — председатель ПК «Бирлик устем», в 2004 году — начальник Кордайского территориального управления Минсельхоза РК. В 2004 — 2008 годы — заместитель акима Шуского района.

В 2008 — 2010 возглавил акимат Мойынкумского района, в 2010 году стал советником акима Жамбылской области, в 2010 — 2015 годы — заместителем акима Илийского района Алматинской области.

С 2015 года работал акимом Жамбылского района Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что прежний заместитель акима Жамбылской области Абдалы Нуралиев выиграл выборы в депутаты сената парламента Республики Казахстан.

В Королевстве Таиланд новый посол Казахстана

Сменился посол Казахстана в Таиланде. «Указом Главы государства Есенбаев Марат Толеубекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству», — говорится в сообщении.

Указом главы государства Есболатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.

Отметим, ранее Р. Есболатова работала генеральным консулом РК в Нью-Йорке.

Президент АО «Каражанбасмунай» ушел с должности

Президент АО «Каражанбасмунай» Есен Кайржан занял должность первого заместителя генерального директора ТОО «СП «Казгермунай».

Решением внеочередного общего собрания участников ТОО «СП «Казгермунай» полномочия первого заместителя генерального директора КГМ Карим Медета были досрочно прекращены. Вместо него был избран Кайржан Есен Кайыржанулы, занимавший до этого должность президента АО «Каражанбасмунай».

Решением совета директоров АО «Каражанбасмунай» вице-президент по коммерческим вопросам Бауыржан Баймулдинов временно исполняет обязанности президента АО «Каражанбасмунай».

Есен Кайржан родился 15 ноября 1962 года. До избрания первым заместителем генерального директора ТОО «СП «Казгермунай» занимал должность президента АО «Каражанбасмунай», генерального директора АО «Тургай-Петролеум», также работал в компаниях АО «Кумколь-ЛУКойл», ГАО «Южнефтегаз», НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть». Окончил Казахский политехнический институт им. В. Ленина, Московский Государственный Агроинженерный университет им. В. Горячкина, ГОУ ВПО «Академию народного хозяйства при Правительстве РФ».