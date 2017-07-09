Устькаменогорцы пожаловались депутатам на городские власти

Источник: Newtimes.kz

Но руководство центра и родители его воспитанников с таким постановлением городского акимата не согласны, передает «Хабар 24».

В лечебном заведении поправляют здоровье ребята с сахарным диабетом, астмой, аллергией. 35 из них — школьники, и все находятся под постоянным контролем врачей.

Если учреждение превратить в обычный детский сад, тогда больные дети останутся без внимания, а персонал — без работы, пожаловались представителям партии «Ак жол» активисты центра. Председатель политической организации, депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев лично встретился с коллективом и пообещал разобраться в ситуации.