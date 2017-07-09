Устькаменогорцы пожаловались депутатам на городские власти
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Но руководство центра и родители его воспитанников с таким постановлением городского акимата не согласны, передает «Хабар 24».
В лечебном заведении поправляют здоровье ребята с сахарным диабетом, астмой, аллергией. 35 из них — школьники, и все находятся под постоянным контролем врачей.
Если учреждение превратить в обычный детский сад, тогда больные дети останутся без внимания, а персонал — без работы, пожаловались представителям партии «Ак жол» активисты центра. Председатель политической организации, депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев лично встретился с коллективом и пообещал разобраться в ситуации.
«Мы этот вопрос у себя с повестки не снимаем. Будем его дальше отслеживать. И при необходимости мы готовы повторить свой запрос в органы Генеральной прокуратуры, в Министерство здравоохранения и к