Казахстанские активисты замечены среди протестующих в немецком Гамбурге

Источник: Nur.kz

Митинг на Дайхторплатц проходит под лозунгом «G20 — вам здесь не рады!» (G20 — not welcome!). По данным правоохранителей, сейчас в нем принимают участие 20 тысяч человек. Собравшиеся настроены дружелюбно.

На фоне транспарантов, кричащих на английском и немецком, в глаза сразу бросается табличка с русским текстом, чего здесь никак не ожидаешь встретить. Хозяйка таблички — Дарья, миролюбивого вида активистка из Казахстана. Она почти год живет в немецком городе Мюнстер и является сторонницей марксистских идей.

«Глобализация — это неолиберальный процесс, который вредит экологии, делает бедные страны еще беднее, а богатые — богаче», — считает она.

Ее отношение к группе 20 мировых лидеров отрицательное.

«Как я могу относиться к G20? Конечно, отрицательно. Они решают вопросы, ведут к войне, разжигают войны, хотя говорят о мире. И я выражаю здесь протест», — сказала Дарья.

Тем временем власти готовятся к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявил, что провокаторы постараются смешаться с демонстрантами.

«Вновь стоит ожидать, что мирного протеста не получится», — сказал он.