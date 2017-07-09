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06:46 (мск), источник: РИА Новости

Китай свел к нулю военные контакты с КНДР

ПЕКИН, 9 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Народно-освободительная армия Китая в настоящее время не поддерживает никаких контактов с северокорейскими военными, заявил в интервью телеканалу Channel News Asia директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо.

Источник: РИА Новости
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«Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН», — заявил Чжоу Бо, отрывки интервью которого опубликованы на сайте телеканала.

Он также отметил, что КНДР хочет прямых переговоров с США и Китай помогает этому диалогу.

Комментарии
1
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
зачем им договариваться с Америкой лучше с Россией подружиться.
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