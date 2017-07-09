Китай свел к нулю военные контакты с КНДР

«Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН», — заявил Чжоу Бо, отрывки интервью которого опубликованы на сайте телеканала.