Обнимая небо: военнослужащие в Хабаровском крае спрыгнули с высоты 800 метров
Всего прыжки с парашютом выполнили около 250 человек.
Всего прыжки с парашютом выполнили около 250 человек.
Хабаровск, 9 июля, AmurMedia.
Военнослужащие подразделений разведки Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, совершили первые прыжки с парашютом в рамках
Военнослужащие выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 с оружием с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ. Кроме того, около 30 десантников совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров.
Перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.
Всего к мероприятию, проводимому в рамках летнего периода обучения, привлекалось около 250 человек.
Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий военнослужащих подразделений разведки при выполнении прыжков с парашютом.