Обнимая небо: военнослужащие в Хабаровском крае спрыгнули с высоты 800 метров

Хабаровск, 9 июля, AmurMedia.

Военнослужащие подразделений разведки Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, совершили первые прыжки с парашютом в рамках воздушно-десантной подготовки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 с оружием с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ. Кроме того, около 30 десантников совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров.

Перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего к мероприятию, проводимому в рамках летнего периода обучения, привлекалось около 250 человек.