Интерпол депортировал из Малайзии сына бывшего вице-мэра Магнитогорска
Виталий
Виталий
В Россию из Малайзии депортирован сын бывшего
«Представители компетентных органов Малайзии передали сотрудникам российского Бюро Интерпола Сидоренко Виталия 1979 года рождения, обвиняемого в пособничестве в получении взятки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов — осуждены, а
В июле 2017 года в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого доставили в Москву.