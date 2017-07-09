Интерпол депортировал из Малайзии сына бывшего вице-мэра Магнитогорска

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В Россию из Малайзии депортирован сын бывшего вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Виталия Сидоренко, тоже Виталий — мужчина обвиняется в посредничестве в передаче взятки, однако Сидоренко-старший свое наказание уже отбыл, младшего же пришлось объявлять в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Представители компетентных органов Малайзии передали сотрудникам российского Бюро Интерпола Сидоренко Виталия 1979 года рождения, обвиняемого в пособничестве в получении взятки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело, трое фигурантов — осуждены, а Сидоренко-младший был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Челябинской области в марте 2013 года.