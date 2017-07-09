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14:08 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Ежегодно почтовые работники Самарской области обрабатывают 100 млн писем»

В воскресенье, 9 июля, губернатор Николай Меркушкин поздравил почтовых работников Самарской области с профессиональным праздником.

«История почтовой службы Самары насчитывает более двух веков работы — ведомство было образовано в 1785 году и осуществляло связь с другими городами России, — напомнил глава региона. — Сегодня в Самарской области более 750 отделений почтовой связи. Услугами почты охвачены все населенные пункты губернии. Два из каждых трех отделений почтовой связи находятся в сельской местности. И для многих людей почта — почти единственное окно в мир».

Губернатор сообщил, что ежегодно почтовые работники Самарской области обрабатывают 100 млн писем и 1 млн посылок, осуществляют выплату 14 млн пенсий и пособий, прием 18 млн коммунальных платежей. «И за этими цифрами — добросовестный труд тысяч людей», — подчеркнул руководитель области.

По его словам, почтовая связь продолжает оставаться самым доступным и самым массовым средством общения. «Почта России постоянно наращивает объемы предоставляемых услуг, повышает качество обслуживания», — добавил Николай Меркушкин.

Он выразил работникам почты благодарность за самоотверженный и благородный труд, преданность выбранной профессии, чуткость и внимание к людям.

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