Губернатор: «Ежегодно почтовые работники Самарской области обрабатывают 100 млн писем»

«История почтовой службы Самары насчитывает более двух веков работы — ведомство было образовано в 1785 году и осуществляло связь с другими городами России, — напомнил глава региона. — Сегодня в Самарской области более 750 отделений почтовой связи. Услугами почты охвачены все населенные пункты губернии. Два из каждых трех отделений почтовой связи находятся в сельской местности. И для многих людей почта — почти единственное окно в мир».