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09:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Приангарья призвал снизить количество коррупционных факторов в строительной сфере

Данный вопрос обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Приангарья Сергей Левченко призвал снизить количество коррупционных факторов при проведении закупок в строительной сфере. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Руководитель управления федеральной антимонопольной службы Александр Кулиш рассказал, что при заключении государственных и муниципальных контрактов зафиксированы случаи выставления излишних требований к характеристикам строительных материалов, вплоть до химического состава арматуры. Причиной этого может быть желание заказчика заключить контракт с конкретным поставщиком, а это является коррупционным фактором. Участники совещания предложили при заключении небольших контрактов по ремонтным работам, где не требуется закупки специального оборудования и применения высоких технологий, отменить требования к строительным материалам. Вместо этого предлагают ввести требование об использовании строительных материалов, соответствующих ГОСТу и предоставлять услуги надлежащего качества. Губернатор Сергей Левченко дал поручение проработать этот вопрос и изучить опыт других регионов страны. В частности, по данным федеральной антимонопольной службы, такую практику ввели в Республике Бурятия.

«Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей и проходящие через неё большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики», — сказал Сергей Левченко.

Закупки для регионального правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по шести из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.

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