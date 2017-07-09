Меркель рассказала о разногласиях с Эрдоганом во время саммита G20

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По итогам встречи с Эрдоганом Меркель отметила, что ФРГ «уважает усилия Турции в том, что касается приема беженцев», вынужденных бежать из Сирии из-за гражданской войны.

В то же время, она заявила, что между двумя странами остаются глубокие разногласия по ряду вопросов, включая аресты в Турции после неудавшейся попытки госпереворота летом прошлого года.

Напомним, 25 февраля более 150 депутатов немецкого парламента обратились к послу Турции в ФРГ Али Кемаль Айдыну с открытым письмом, в котором призвали Анкару как можно скорее освободить задержанного в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt.

2 марта министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что арест Дениза Ючеля в Турции нанес серьезный вред отношениям между Турцией и Германией. В ответ Эрдоган обвинил ФРГ в содействии терроризму.