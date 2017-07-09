Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Белый дом дважды допустил ошибку в названиях должностей
Белый дом дважды допустил ошибку в названиях должностей
Вскоре после двусторонней встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином в
Washington Post подчеркивает, что такая ошибка может быть воспринята Пекином как оскорбление, ставящее под угрозу соблюдение политики «одного Китая».
Политика «одного Китая» подразумевает признание существования только одного Китая — Китайской Народной Республики, так как на такое наименование также претендует остров Тайвань, несмотря на то, что КНР считает Тайвань частью своей территории.
Ранее, как сообщает газета, Белый дом допустил ошибку в названии должности
Также в январе Белый дом в