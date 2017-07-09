Лукашенко призвал белорусов возрождать малую родину и родные места

Источник: Sputnik.by

Президент обратился ко всем тем, «кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности», и призвал в ближайшие годы сделать для своей малой родины то, что может сделать каждый.

«Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей. Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

Президент также пояснил, что недавняя поездка в Копысь — попытка обустроить Беларусь и показать пример, как страна должна быть. Говоря о маленьких городах и деревнях, он подчеркнул: «Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков».

Лукашенко заметил, что, возможно, некоторым белорусам хочется куда-то уехать и где-то побывать.

«Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал», — сказал президент и еще раз призвал возрождать и ценить места, где родились.

«Это — наши места, это — наша родина, которая дала нам жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.

Праздник «Александрия собирает друзей» проходит 8 и 9 июля в Шкловском районе. На традиционное празднование Ивана Купалы собираются ежегодно сотни человек. В этом году фестиваль у берегов Днепра проводится уже в седьмой раз.