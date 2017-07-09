Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Дмитрий Шепелев показал подросшего сына
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
09:42 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко призвал белорусов возрождать малую родину и родные места

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля посетил республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), где призвал граждан республики возрождать свою малую родину, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Президент обратился ко всем тем, «кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности», и призвал в ближайшие годы сделать для своей малой родины то, что может сделать каждый.

«Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей. Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

Президент также пояснил, что недавняя поездка в Копысь — попытка обустроить Беларусь и показать пример, как страна должна быть. Говоря о маленьких городах и деревнях, он подчеркнул: «Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков».

Лукашенко заметил, что, возможно, некоторым белорусам хочется куда-то уехать и где-то побывать.

«Но я объехал весь мир за годы своего президентства, был в прекрасных местах. И я вам искренне, от души говорю: красивее вот этих мест, где твои корни и истоки, нет нигде. Я этого не встречал», — сказал президент и еще раз призвал возрождать и ценить места, где родились.

«Это — наши места, это — наша родина, которая дала нам жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.

Праздник «Александрия собирает друзей» проходит 8 и 9 июля в Шкловском районе. На традиционное празднование Ивана Купалы собираются ежегодно сотни человек. В этом году фестиваль у берегов Днепра проводится уже в седьмой раз.

Сегодня на празднике состоятся концерты Ирины Билык и Стаса Пьехи, ожидается и много других звезд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Онищенко: претензии России к белорусской еде не закончатся никогда
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Китай прекратил военные контакты с КНДР
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь