Вступил в силу закон о стремлении Украины стать членом НАТО

Источник: "РИА Новости" Украина

В субботу он был опубликован в официальной прессе — парламентской газете «Голос Украины».

В обнародованном законе указано, что он «вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования».

Таким образом, вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.