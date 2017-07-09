Вступил в силу закон о стремлении Украины стать членом НАТО
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, вступает в силу в воскресенье, 9 июля.
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, вступает в силу в воскресенье, 9 июля.
В субботу он был опубликован в официальной прессе — парламентской газете «Голос Украины».
В обнародованном законе указано, что он «вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования».
Таким образом, вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.
Напомним, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации». Президент Петр Порошенко подписал закон 6 июля.