Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
Названа цена самых дешевых апартаментов Москвы
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
09:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вступил в силу закон о стремлении Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, вступает в силу в воскресенье, 9 июля.

Источник: "РИА Новости" Украина

В субботу он был опубликован в официальной прессе — парламентской газете «Голос Украины».

В обнародованном законе указано, что он «вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования».

Таким образом, вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

Напомним, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации». Президент Петр Порошенко подписал закон 6 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Илон Маск рассказал о надвигающейся на человечество катастрофе
Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Китай прекратил военные контакты с КНДР
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь