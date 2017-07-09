Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье прибыл с визитом в Киев.
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье прибыл с визитом в Киев.
В аэропорту Борисполь под Киевом приземлился самолет госсекретаря США, Тиллерсон пересел на автомобиль и уехал, прибытие транслировал телеканал «112 Украина».
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко.
По данным высокопоставленного чиновника госдепартамента, Тиллерсон в рамках визита представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этой теме.
«А зимой мне в Минске была выволочка. Волдемар выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я обстреливаю Донбасс и сбил Боинг, как вы велели. А на неделе приказал отвести мои панцерваффе СС от Донецка, а я не отвёл, а он больно кинул меня через бедро, взял Минские соглашения и начал меня ими в харю тыкать. Европейцы надо мной насмехаются, безвизовый режим дали, но велят повышать тарифы, шведы вывозят чернозём, а Пайетт издевается и бьет чем попадя, когда мы одни. А еды у нас уже нету никакой. Утром дают хлеба, в обед морковку с лопаты и к вечеру тоже хлеба, а чтоб сала или борща, то Пайетт с Нуланд в посольстве сами трескают. А ждать мне всегда велят в сенях, а когда Рекс ихний плачет, увидев во сне Лаврова, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дядюшка, сделай милость, возьми меня отсюда к себе на Вашингтонщину, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»....Петька покривил рот, потер своим черным кулачками глаза и всхлипнул...Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...(Антон Чехов)