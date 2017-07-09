Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев

Источник: Reuters

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В аэропорту Борисполь под Киевом приземлился самолет госсекретаря США, Тиллерсон пересел на автомобиль и уехал, прибытие транслировал телеканал «112 Украина».

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко.