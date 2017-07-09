Натела Полежаева пойдет в омский горсовет от оппозиции

Отметим, что бывшая сноха экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева — Натела Полежаева в последнее время все чаще контактирует с оппозицией. Не так давно она предоставила площади «Рассвета» для встречи сторонников Алексея Навального. А после высказываний в интервью «СуперОмску», Полежаева лишилась статуса помощника сенатора Елены Мизулиной.