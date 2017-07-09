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18:35 (мск), источник: СуперОмск

Натела Полежаева пойдет в омский горсовет от оппозиции

Главный врача Центра реабилитации «Рассвет» Натела Полежаева пойдет в Омский городской Совет от «Яблоко».

Выдвижение произошло на конференции оппозиционной партии. Мероприятие состоялось 8 июля.

Как пояснил «СуперОмску» лидер омских «яблочников» Татьяна Нагибина, имена выдвиженцев с номерам избирательных округов будут опубликованы во вторник, 11 июля.

Отметим, что бывшая сноха экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева — Натела Полежаева в последнее время все чаще контактирует с оппозицией. Не так давно она предоставила площади «Рассвета» для встречи сторонников Алексея Навального. А после высказываний в интервью «СуперОмску», Полежаева лишилась статуса помощника сенатора Елены Мизулиной.

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