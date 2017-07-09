Натела Полежаева пойдет в омский горсовет от оппозиции
Главный врача Центра реабилитации «Рассвет» Натела Полежаева пойдет в Омский городской Совет от «Яблоко».
Главный врача Центра реабилитации «Рассвет» Натела Полежаева пойдет в Омский городской Совет от «Яблоко».
Выдвижение произошло на конференции оппозиционной партии. Мероприятие состоялось 8 июля.
Как пояснил «СуперОмску» лидер омских «яблочников» Татьяна Нагибина, имена выдвиженцев с номерам избирательных округов будут опубликованы во вторник, 11 июля.
Отметим, что бывшая сноха