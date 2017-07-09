ПА ОБСЕ приняла Минскую декларацию

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В основу Минской декларации легли резолюции, принятые по итогам дискуссий. В документе сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.

Так, парламентарии с обеспокоенностью отмечают существующие вызовы в области безопасности на всем пространстве ОБСЕ, включая угрозы кибербезопасности, терроризм, затяжные конфликты и общее ухудшение атмосферы доверия, безопасности и сотрудничества.

ПА ОБСЕ в этой связи настоятельно призвала государства подтвердить свою приверженность многосторонней дипломатии в деле обеспечения всеобъемлющей безопасности, существенно активизировать свои усилия по решению наиболее острых социальных проблем. Ассамблея вновь заявила о своей поддержке Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого в феврале 2015 года в белорусской столице.

Кроме того, парламентарии призывают страны ОБСЕ активизировать усилия по обстоятельному рассмотрению экономических и экологических вопросов, изыскивать возможности для развития регионального и субрегионального сотрудничества.

В декларацию вошли также несколько дополнительных резолюций, которые отдельные парламентарии инициировали самостоятельно. Они затрагивают достаточно широкий круг вопросов: противодействие терроризму, миграционные вызовы, недопустимость разжигания межрелигиозной вражды, укрепление энергетической безопасности.

Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларацииУчастник сессии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий в ходе дебатов подчеркнул, что «резолюция очень непрофессиональная, некомпетентная, конфронтационная».