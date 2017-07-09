ПА ОБСЕ приняла Минскую декларацию
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию, передает корреспондент БЕЛТА.
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПА ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию, передает корреспондент БЕЛТА.
В основу Минской декларации легли резолюции, принятые по итогам дискуссий. В документе сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.
Так, парламентарии с обеспокоенностью отмечают существующие вызовы в области безопасности на всем пространстве ОБСЕ, включая угрозы кибербезопасности, терроризм, затяжные конфликты и общее ухудшение атмосферы доверия, безопасности и сотрудничества.
ПА ОБСЕ в этой связи настоятельно призвала государства подтвердить свою приверженность многосторонней дипломатии в деле обеспечения всеобъемлющей безопасности, существенно активизировать свои усилия по решению наиболее острых социальных проблем. Ассамблея вновь заявила о своей поддержке Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого в феврале 2015 года в белорусской столице.
Кроме того, парламентарии призывают страны ОБСЕ активизировать усилия по обстоятельному рассмотрению экономических и экологических вопросов, изыскивать возможности для развития регионального и субрегионального сотрудничества.
В декларацию вошли также несколько дополнительных резолюций, которые отдельные парламентарии инициировали самостоятельно. Они затрагивают достаточно широкий круг вопросов: противодействие терроризму, миграционные вызовы, недопустимость разжигания межрелигиозной вражды, укрепление энергетической безопасности.
Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларацииУчастник сессии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий в ходе дебатов подчеркнул, что «резолюция очень непрофессиональная, некомпетентная, конфронтационная».
Как сообщалось, Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила резолюцию «Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ». Документ был поддержан парламентариями ОБСЕ и вошел в Минскую декларацию. Кроме того, белорусская сторона выступила соавтором нескольких резолюций, разработанных зарубежными коллегами. Эти документы, например, касаются борьбы с терроризмом (Россия), проблем нетерпимости и дискриминации на религиозной почве (Россия), предотвращения сексуальной эксплуатации детей в интернете (США), вопросов демократического развития ценностей мультикультурализма (Азербайджан). Все они включены в итоговый документ 26-й летней сессии ПА ОБСЕ, которая завершилась сегодня в Минске.