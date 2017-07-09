Делегация РФ не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ

Источник: Reuters

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отказалась голосовать по двум резолюциям ассамблеи на сессии в Минске. Об этом заявил в воскресенье глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы не будем голосовать за формулировки резолюции «О восстановлении суверенитета территориальной целостности Украины» и резолюции о «Положении в Восточной Европе», — отметил Толстой.

«Мы категорически не согласны со становящимися уже неприличными формулировками про аннексии Крыма, а также тоном некоторых пунктов и параграфов, которые являются для нас категорически неприемлемыми», — сказал глава делегации РФ. В остальном, заявил Толстой, «мы очень благодарны коллегам за совместную работу». «Все остальные пункты Российская Федерация поддерживает и готова по ним совместно работать», — отметил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ.