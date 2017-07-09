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12:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ПА ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в воскресенье проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины. Сообщается, что российская делегация голосовала против принятия резолюции.

Источник: "РИА Новости" Украина

В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и «вывести оккупационные силы» с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе».

Авторы предостерегают членов ПА ОБСЕ от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Согласно резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.

В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить «агрессию в Донбассе». От России также «требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

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