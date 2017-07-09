Мир никогда не будет прежним: Михай Гимпу написал письмо Богу
Лидер Либеральной партии Михаил Федорович Гимпу опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Facebook письмо Богу, сообщает Actualitati.md.
Лидер Либеральной партии Михаил Федорович Гимпу опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Facebook письмо Богу, сообщает Actualitati.md.
Нельзя сказать, что это неожиданный шаг от Гимпу,
В письме Гимпу сетует на то, что некоторые прокуроры и судьи и их непорочные души оказались под арестом, когда другие не получили должного наказания.
Кроме этого, либерал вопрошает, насколько силен Всевышний, и насколько ли он всемогущ, как об этом все говорят.