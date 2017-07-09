Мир никогда не будет прежним: Михай Гимпу написал письмо Богу

Источник: Actualitati.md

Нельзя сказать, что это неожиданный шаг от Гимпу, все-таки за какой-то месяц большинство видных либералов оказалось либо под следствием, либо за решеткой.

В письме Гимпу сетует на то, что некоторые прокуроры и судьи и их непорочные души оказались под арестом, когда другие не получили должного наказания.