Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов

Выплаты будут получать члены партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты советских СМИ, которые были командированы в войска, вдовы и вдовцы военнослужащих, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры выплат составят 500 руб. и 1000 руб. в месяц в зависимости от категории.

В документе говорится, что лица, подпадающие под действие одновременно нового указа и указа 2005 года «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», вправе выбрать, на основании какого документа они будут получать материальное обеспечение. Указ 2005 года устанавливал выплаты для участников военных действий, узников концлагерей, вдов военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда в размере 500 руб. и 1000 руб.