Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее состояли в гражданстве СССР или России, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России.
Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее состояли в гражданстве СССР или России, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России.
Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном
Выплаты будут получать члены партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты советских СМИ, которые были командированы в войска, вдовы и вдовцы военнослужащих, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры выплат составят 500 руб. и 1000 руб. в месяц в зависимости от категории.
Источники и порядок выплат президент поручил определить правительству в течение месяца.
В документе говорится, что лица, подпадающие под действие одновременно нового указа и указа 2005 года «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», вправе выбрать, на основании какого документа они будут получать материальное обеспечение. Указ 2005 года устанавливал выплаты для участников военных действий, узников концлагерей, вдов военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда в размере 500 руб. и 1000 руб.