Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ узнали о спланированной атаке Киева на малайзийский «Боинг»
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8Зомби Большой двадцатки
14:00 (мск), источник: РБК

Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов

Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее состояли в гражданстве СССР или России, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также
В Железноводске сшили самый большой в России «Синий платочек» с именами участников войны

Выплаты будут получать члены партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты советских СМИ, которые были командированы в войска, вдовы и вдовцы военнослужащих, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры выплат составят 500 руб. и 1000 руб. в месяц в зависимости от категории.

Источники и порядок выплат президент поручил определить правительству в течение месяца.

В документе говорится, что лица, подпадающие под действие одновременно нового указа и указа 2005 года «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», вправе выбрать, на основании какого документа они будут получать материальное обеспечение. Указ 2005 года устанавливал выплаты для участников военных действий, узников концлагерей, вдов военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда в размере 500 руб. и 1000 руб.

Комментарии
19
Виталя Moroz
Люди, которые приняли иностранное гражданство, будут получать пожизненное обеспечение от России под предлогом ВОВ)) такой бред может быть быть только в России.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Жирехин
Полностью согласен. у нас ветеранов ВОВ в России осталось совсем мизер. и им бы дали хорошую волю под конец жизни пожить.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Хищник не вкусный
Ну и дурак.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь