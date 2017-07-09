Зону АТО посещает «европейский десант» — делегация европарламентариев

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Также европарламентарии посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты. Европейских коллег сопровождают Мария Ионова, Ирина Фриз и Николай Княжицкий.
«Делаем все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия… гибридной войны против Украины…», — говорится в сообщении Геращенко.
Как сообщал УНИАН, 24 июня депутаты Европарламента и послы посетили Авдеевку и КПВВ «Майорское».