В Кремле подтвердили подготовку разговора лидеров «нормандской четверки»
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» готовится, но ясности по его срокам пока нет, заявил
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» готовится, но ясности по его срокам пока нет, заявил
«Да, телефонный разговор “четверки” на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам», — сказал он в воскресенье «Интерфаксу».
В воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что такой телефонный разговор может состояться в июле, после чего может состояться личная встреча лидеров «четверки».
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее состояли в гражданстве СССР или России, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России. а Российским Ветеранам чупа чупс.земляков не обижает короче.