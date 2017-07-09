Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
NYT рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Американские журналисты пожаловались Путину на Белый дом
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
15:20 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле подтвердили подготовку разговора лидеров «нормандской четверки»

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» готовится, но ясности по его срокам пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017

«Да, телефонный разговор “четверки” на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам», — сказал он в воскресенье «Интерфаксу».

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что такой телефонный разговор может состояться в июле, после чего может состояться личная встреча лидеров «четверки».

Комментарии
9
валерий малютин
серж......ты как рбк, акценты не на то расставляешь......российские ветераны ВОВ получают отлично, в израиле по 1000 рублей платить будут, там ветеранов осталось пятьсот человек, очень дешевая плата за политические дивиденды......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Иванов
1 час назад, источник: РБК
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, которые ранее состояли в гражданстве СССР или России, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России. а Российским Ветеранам чупа чупс.земляков не обижает короче.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Два года возле моего подъезда стояла "Короллла" на майданутых номерах...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь