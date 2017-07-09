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15:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко анонсировал переговоры лидеров «нормандского формата»

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандского формата» могут состояться в телефонном формате уже в июле.

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом он сказал по итогам переговоров с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном, который пребывает в воскресенье в Киеве.

По словам Порошенко, он надеется, что после переговоров в телефонном формате удастся организовать саммит.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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