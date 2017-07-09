Порошенко анонсировал переговоры лидеров «нормандского формата»

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом он сказал по итогам переговоров с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном, который пребывает в воскресенье в Киеве.

По словам Порошенко, он надеется, что после переговоров в телефонном формате удастся организовать саммит.