Порошенко заявляет, что его подробно проинформировали о переговорах Трампа и Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Я благодарен и за этот символический и своевременный визит в Киев сразу после переговоров в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», — сказал он.

«Мы сегодня очень подробно проинформированы о том, о чем говорилось. Мы скоординировали наши дальнейшие действия… Первая встреча президентов США и России, где обсуждался и вопрос ситуации на Донбассе, и что делать с российским поведением по несоблюдению Минских договоренностей и неимплементацией четких и прямых шагов по деоккупации Украины и принесению мира на украинскую землю», — сказал президент.