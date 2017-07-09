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16:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тиллерсон в Киеве встретился с главой «Нафтогаза»

Со стороны Украины на встрече было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллеросон в Киеве встретился в воскресенье с главой «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым и представителями Украины в сфере энергетики, экономики и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

«Только что закончилась встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тиллерсон показался очень прагматичным, жестким и удивил вниманием к деталям. Встреча состоялась перед встречей господина Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. Со стороны Украины было четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям… На встрече были также глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев, Дарья Каленюк (руководитель Центра противодействия коррупции)», — написал Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, все спикеры говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах. Рэкс Тиллерсон в Киеве встретился с главой «Нафтогаза».

«Я просил лишь одного: перестать играть в завуалированные формы и говорить с лидерами Украины прямо. Сейчас это критично важно. Уверен, господин Тиллерсон услышал мнение украинских реформаторов, и ему есть, о чем говорить с Петром Порошенко», — добавил Найем.

Напомним, в воскресенье Тиллерсон пребывает с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом страны Петром Порошенко.

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