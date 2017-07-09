Путин прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург
Глава государства примет участие в открытие выставки «Иннопром-2017», а также посетит спортивный комплекс «Дацюк-арена».
Глава государства примет участие в открытие выставки «Иннопром-2017», а также посетит спортивный комплекс «Дацюк-арена».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург, где примет участие в открытие выставки «Иннопром-2017».
Как сообщили в
В воскресенье глава государства проведет также неформальную встречу с бывшим
Ранее агентство Kyodo сообщило, что бывший
Во время рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс «Дацюк-арена». Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды «Неоплан» в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. В этом современном хоккейном центре общей площадью 6 тыс. квадратных метров обучаются 600 юных спортсменов.