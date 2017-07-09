Путин прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург, где примет участие в открытие выставки «Иннопром-2017».

Как сообщили в пресс-служба Кремля, главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». «В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран, — говорится в сообщении. — 95 государств направили на “Иннопром-2017” свои торгово-промышленные делегации. Страной — партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции».

В воскресенье глава государства проведет также неформальную встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. «Будет неформальный ужин (Путина и Мори) в Екатеринбурге», — сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что бывший премьер-министр Японии, глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори намерен во время встречи с Владимиром Путиным обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курильских островах.