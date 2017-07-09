Путин прибыл в Екатеринбург

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин вечером 9 июля прибыл в Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили информированные источники.

Среди прочих мероприятий его ждут на церемонии открытия международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдёт в киноконцертном театре «Космос». Она задержалась больше чем на час.

Кроме того, среди возможных планов президента — встреча с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. А агентство «Новый день» со ссылкой на свои источники сообщает, что Путин встретится с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым и благословит его на то, чтобы возглавить Кемеровскую область. Отметим, Носов тоже присутствует на церемонии открытия.