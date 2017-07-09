Путин прибыл в Екатеринбург
Церемония открытия международной промышленной выставки задержалась более чем на час.
Церемония открытия международной промышленной выставки задержалась более чем на час.
Президент России Владимир Путин вечером 9 июля прибыл в Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили информированные источники.
Среди прочих мероприятий его ждут на церемонии открытия международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдёт в киноконцертном театре «Космос». Она задержалась больше чем на час.
Кроме того, среди возможных планов президента — встреча с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и неформальный ужин с бывшим
В планах также посещение ещё нескольких мест. 10 июля Владимир Путин может посетить выставку «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО». Затем он покинет Екатеринбург.